المقاومة الفلسطينية تبدأ بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 14:22

المقاومة الفلسطينية تبدأ بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال

منذ 50 mins 10 May، 2023
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