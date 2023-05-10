شهيدان فلسطينيان خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني بلدة قباطية في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 10:10
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استشهاد شابّين فلسطينيين فجرا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدةَ قباطية غرب مدينة جنين
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: استهداف قيادات الجهاد الاسلامي استهداف لجميع فصائل المقاومة
حسام بدران: الاحتلال يعيش حالة رعب لادراكه أن جريمته لن تمر دون رد فلسطيني موحد
اسماعيل هنية: اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل فالعدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته
نتنياهو: أصدرت تعليماتي بالتحضير لاغتيال القادة بالجهاد الاسلامي في غزة منذ الأسبوع الماضي
نتنياهو: اصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لحملة عسكرية متعددة الجبهات واذا اضطررنا لذلك فسنقوم بها
نتنياهو يطلب من المستوطنين التحلي بالصبر والانصياع لاوامر الجيش الاسرائيلي
القناة 12 العبرية: الكابنيت أعطى نتنياهو وغالانت الضوء الاخضر لتنفيذ عمليات اضافية ضد الفلسطينيين
متحدث باسم السفارة الاميركية في كيان الاحتلال: نتابع التطورات والتزامنا بأمن "اسرائيل" ثابت
المكتب السياسي لانصار الله: ندعو كل الشعوب العربية والاسلامية لان تتحمل المسؤولية وتنهض لدعم المقاومة بكل الوسائل
رابطة علماء اليمن: نعلن تأييدنا لحركات المقاومة وما ستقوم به لمواجهة العدوان وندعو لتوحيد وتعزيز الساحات والطاقات
محمد عبد السلام: للمقاومة الحق أن تذهب في المواجهة الى أقصى حد حتى يدرك العدو أنه حتما سيدفع الثمن
الخارجية اللبنانية: ندين العدوان على غزة ونابلس ونحذر من خطورة التصعيد وندعو لتحرك دولي لتفادي دوامة العنف
الخارجية السعودية: الرياض قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق
باكستان: تظاهرات في مختلف المناطق احتجاجا على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان
شهيدان فلسطينيان خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني بلدة قباطية في جنين
منذ 2 ساعة
10 May، 2023
عاجل
بلدة قباطية
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