الدفاع المدني الفلسطيني: استشهاد شابين جراء استهداف الاحتلال سيارة شرق القرارة بخانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 18:04

الدفاع المدني الفلسطيني: استشهاد شابين جراء استهداف الاحتلال سيارة شرق القرارة بخانيونس جنوب القطاع

منذ 17 mins 9 May، 2023
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