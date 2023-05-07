تشاووش أوغلو: واشنطن عرضت على أنقرة إرسال منظومات “إس-400” إلى أوكرانيا

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، إن الولايات المتحدة عرضت على بلاده إرسال منظومات “إس-400” الموجودة في تركيا إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة Habertürk: “قدمت الولايات المتحدة لنا عدة عروض ومقترحات بخصوص منظومات إس-400 الموجودة لدينا، من بين ذلك قالوا لنا: نريد الحصول على إمكانية دراستها. هذا الاقتراح يمس استقلالنا. أين سيصبح استقلالنا في تلك الحالة؟”.

ووفقا للوزير، تلقت الحكومة التركية مرات عديدة مقترحات مختلفة من الإدارة الأمريكية بخصوص منظومات “إس-400″، ولو أظهرت أنقرة المرونة والموافقة لم تكن لتواجه المشاكل الحالية مع واشنطن.

وتابع الوزير التركي القول”حتى أنهم عرضوا علينا إرسال هذه المنظومات إلى أوكرانيا. رفضنا ذلك وقلنا- لا يجوز”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية