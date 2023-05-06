فوضى الشركات الخاصة تنعكس انخفاضاً في جودة الانترنت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2023 - 06:44
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نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أكدنا مرارا على المقاربة الإيجابية بطرح اسم مرشح للرئاسة
الشيخ قاسم: أصبحت الأمور واضحة أكثر محليا وإقليميا ولا ينفع الاستمرار بالمقاربة السلبية برفض الآخر من دون تقديم البديل
الشيخ قاسم: حزب الله لم يتوقف عن مدِّ اليد إلى شركاء الوطن بالحوار للتوصل إلى انتخاب الرئيس
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب يزور رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويبحث معه الشؤون الداخلية والملف الرئاسي
بو صعب: اللقاء كان إيجابيا وهناك انفتاح للتواصل والحوار والتفاهم لدى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
أسر الشهداء الفلسطينيين عدي وجهاد الشامي ومحمد دبيك يستلمون أجساد أبنائهم بعد احتجازها من قبل الاحتلال لأكثر من 50 يوما
قوات الاحتلال تعتقل الشاب سامر جمجوم وتستدعي شقيقه رامي للتحقيق عقب اقتحام منزلهما في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
مستوطنـون صهاينة يعتدون على مركبات المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بحماية قوات الاحتلال
اصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية
رويترز: دول بينها أمريكا وبريطانيا ستطلب جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع في السودان
وزير المالية في السودان: نحتاج إلى وقت طويل لإصلاح ما نجم عن الحرب من دمار في الأنفس والممتلكات والاقتصاد
نقابة الأطباء في السودان: مقتل 12 بينهم 7 أطفال وإصابة أكثر من 20 في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شمال كردفان
وزير الخارجية الإيراني: الأوضاع بالسودان مقلقة وإن لم تعالج بشكل مناسب فسيصل تأثيرها إلى دول المنطقة كافة
رويترز: مصرع 176 شخصا جراء الفيضانات التي تضرب المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية
جهاز أمن الدولة الروسي: أجهزة الأمن تحبط عملا إرهابيا ضد أحد مديري محطة زابوروجيا النووية
سلطات زابوروجيا: إجلاء سكان 18 منطقة في المقاطعة بسبب تصاعد القصف الأوكراني
مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص مليار يورو لشراء قذائف وصواريخ لأوكرانيا
فوضى الشركات الخاصة تنعكس انخفاضاً في جودة الانترنت
منذ 10 ساعة
5 May، 2023
لبنان
فوضى الشركات الخاصة تنعكس انخفاضاً في جودة الانترنت..
الانترنت في لبنان
جودة الانترنت
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