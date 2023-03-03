اكتشاف ضخم.. يجعل ايران الثانية عالمياً في الليثيوم!

بعد اعلان وزارة الصناعة الايرانية اكتشافها لـ 8.5 مليون طن من مادة الليثيوم في محافظة همدان…

باتت ايران تحتل المركز الثاني على صعيد العالم في احتياطيات هذا المعدن الثمين بعد تشيلي حيث يُقدر مخزونها منه بـ 9.2 مليون طن.

يذكر ان الليثيوم بدأ يُستخدم على نطاق واسع في كل شيء يعتمد على الكهرباء، وأبرزها السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية.

وتشير تقارير ان الدول المنتجة لمادة “الليثيوم أيون” ستكون ذات أهمية كبرى مثلها مثل الدول النفطية الكبرى حول العالم، مع ارتفاع الطلب العالمي عليها، كعنصر رئيس في صناعة الالكترونيات والبطاريات والقطع العسكرية الحديثة الاستراتيجية.

المصدر: مواقع