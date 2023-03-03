تقي الدين: التدخلات والعرقلة الامريكية واضحة من أجل التأثير المباشر في انتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 14:00

تقي الدين: التدخلات والعرقلة الامريكية واضحة من أجل التأثير المباشر في انتخاب رئيس للجمهورية

منذ 2 ساعة 3 March، 2023
بلال تقي الدين
لبنان

رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في بيان  ان “لبنان يتعرض لحصار كبير ولضغوط اقتصادية وسياسية مفتعلة وشروط مرسومة مسبقاً من قبل ( القوى العظمى) هي الإدارة الاميركية والدول الكبرى” ، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة الاميركية لا تتحرك إلا من أجل تحقيق مصالحها وهذا ما ينطبق على تحركها على الساحة اللبنانية مع وجود أزمات عالمية وإقليمية ملتهبة” .
وقال:” باتت واضحة التدخلات والعرقلة من قبل الإدارة الامريكية من أجل التأثير المباشر في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ، وهذا يندرج ضمن مصالح الإدارة الامريكية وحلفائها في المنطقة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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