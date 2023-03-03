تقي الدين: التدخلات والعرقلة الامريكية واضحة من أجل التأثير المباشر في انتخاب رئيس للجمهورية

رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في بيان ان “لبنان يتعرض لحصار كبير ولضغوط اقتصادية وسياسية مفتعلة وشروط مرسومة مسبقاً من قبل ( القوى العظمى) هي الإدارة الاميركية والدول الكبرى” ، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة الاميركية لا تتحرك إلا من أجل تحقيق مصالحها وهذا ما ينطبق على تحركها على الساحة اللبنانية مع وجود أزمات عالمية وإقليمية ملتهبة” .

وقال:” باتت واضحة التدخلات والعرقلة من قبل الإدارة الامريكية من أجل التأثير المباشر في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ، وهذا يندرج ضمن مصالح الإدارة الامريكية وحلفائها في المنطقة “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام