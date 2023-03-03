رأي جديد ينسف المعتقد القديم: ما هو أفضل مكان لتخزين البطاطا؟

تتراوح وجهات النظر بشأن المكان الأفضل الذي يجب أن نخزن فيه البطاطس، لاسيما أن الحالة الرائجة تميل لتخزينها خارج البراد على اعتبار أن ذلك سيكسبها خصائص ضارة بالصحة.

إلا أن وكالة المعايير الغذائية البريطانية قدمت رأيا معاكسا، إذ قالت إن تخزين حبات البطاطس في البراد غير ضار وسيسهم بالاحتفاظ بها لفترات أطول.

وغالبا ما تخاف ربات المنازل تخزين البطاطس داخل البراد، لأن ذلك سيمنحها سكريات إضافية ستتحول إلى مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية يُعتقد أن لديها القدرة على التسبب في الإصابة بالسرطان.

إلا أن الخبراء أضافوا على نصيحتهم بندا يتعلق بالابتعاد تجميد البطاطس لأنها عندما تتعرض لدرجات حرارة أقل من الصفر ستزيد فيها نسب الماء بشكل كبير ما سيؤثر على لونها وطعمها بشكل واضح.

وللبطاطس فوائد كثيرة:

-تحافظ على نسبة السكر في الجسم.

-خفض نسبة الكولسترول في الدم.

-تفيد في الوقاية من الإصابة من نوبات قلبية.

-تمدّ الجسم بالطاقة والحيويّة.

المصدر: مواقع