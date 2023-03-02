كم بلغ حجم الدين العام الخارجي لروسيا في 2022؟

أظهرت بيانات رسمية أن حجم الدين العام الخارجي لروسيا انخفض في العام 2022 لأول مرة في ثلاث سنوات وبلغ 4.039 تريليون روبل.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي” عن بيانات صدرت عن غرفة الحسابات المالية الروسية، والتي أشارت إلى أن حجم إجمالي الدين العام لروسيا ككل بلغ العام الماضي 22.82 تريليون روبل.

ووفقا للبيانات فإن حصة الدين العام من حجم الناتج المحلي الإجمالي انخفضت العام الماضي بنقطة مئوية واحدة إلى 17.1%، وأفادت الغرفة بأن الدين العام عند مستوى آمن.

وقالت الغرفة إن نسبة الدين العام الروسي من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تعد الأدنى بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

المصدر: نوفوستي