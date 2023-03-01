تقرير مصور| اللواء ابراهيم يسلم امانة الامن العام بمراسم وداعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 1 2023 - 21:28

تقرير مصور| اللواء ابراهيم يسلم امانة الامن العام بمراسم وداعية

منذ 1 ساعة 1 March، 2023
لبنان

اللواء عباس ابراهيم الى الشان السياسي بعد مغادرته المديرية العامة للأمن العام .

التعليقات

ذات صلة