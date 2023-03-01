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March 1 2023 - 14:30

ابراهيم غادر مديرية الامن العام: سأتابع العمل السياسي.. ولن أوفر علاقاتي من أجل لبنان

منذ 25 mins 1 March، 2023
عباس ابراهيم غادر الامن العام
لبنان

غادر اللواء عباس إبراهيم المديرية العامة للأمن العام في حفل تكريمي أقيم في المركز الرئيسي للمديرية في بيروت، جرت في خلاله مراسم حفل الوداع للواء، وكان سبق مغادرة اللواء لقاء جمعه بضباط المديرية.

ثم كانت كلمة اللواء إبراهيم، أكد فيها للضباط وللعسكريين انه “سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم،د دعا فيها “العسكريين ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها، وقال “بعد ما قيل لا اعتقد ان شيئا سأزيده في المناسبة، وقبل مغادرة المديرية كان لا بد من اللقاء بكم، منذ 12 عاما كنا هنا وقلت انا سأعمل لمديرية تفتخرون بها وانا الان افتخر بكم كنتم نعم السند ونعم العضد”.

وفي دردشة مع الاعلاميين، قال اللواء ابراهيم ردا عن مدى “الفراغ” الرئاسي “يخلق الله ما لا تعلمون ولكني غير مطمئن”.

وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال ابراهيم “الخارجية وسأتابع العمل السياسي واي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن”، وأكد “بيتي سيبقى مفتوحا، كما كنت في الجيش والامن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف الى جانبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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