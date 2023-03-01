إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الإحتلال خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2023 - 14:30

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الإحتلال خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر

منذ 32 mins 1 March، 2023
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