حدث اليوم | الدولار على عتبة التسعين ألفاً.. وبدء دولرة الاسعار

بدأ اليوم الأربعاء التسعير بالدولار في المحال التجارية بعد إِعلان وزير الاقتصادِ في حكومةِ تصريفِ الأعمال أمين سلام أَنَّ الهدفَ منْ هذا التسعيرِ حمايةُ المُوَاطنِ منْ فوضى وعشوائيّةِ التسعيرِ التي يَنتَهِجُهَا التُّجَّارُ وأصحابُ السوبرماركت، وفق تعبيره.

ولمزيدٍ منَ التفاصيل مَعَنا مراسلُنا علي جعفر..

هذا ووَاصَلَ سعرُ صرفِ الدولارِ ارتفاعَه في السوقِ السوداءِ مُقتَرِبَاً منْ عَتَبَةِ التسعينَ الفَ ليرة، في وقتٍ تتفاعَلُ فِيهِ مسألةُ رفعِ الدولارِ الجُمرُكيِّ الى خمسةٍ واربعينَ الفاً معَ الاِعلانِ عنِ اجتماعٍ طارىءٍ لِلاتِّحادِ العُمَّاليِّ العامّ لِبحثِ تداعياتِ هذه الخُطْوَة.

ومُتابعةً لِهذا الموضوع، نَسألُ الأُستاذ أمين صالح المدير العامَّ السابقَ لِلمحاسبة في وِزارةِ المالية..

بالتوازي مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ارتفع في لبنان صباح الاربعاء سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 18 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة وقارورة الغاز 12 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 1.617.000 ليرة.

– بنزين 98 أوكتان: 1.656.000 ليرة.

– مازوت: 1.538.000 ليرة.

– غاز: 1.084.000 ليرة.

وزارة الاقتصاد والتجارة، رفعت أمس الثلاثاء سعر الخبز.

وجاءت الاسعار كالآتي:

ربطة الخبز الصغيرة ٣٥٣ غراما بـ١٩٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز المتوسطة ٨٢٢ غراما بـ ٣٢٠٠٠ ليرة.

ربطة الخبز الكبيرة ١٠١٥ غراما بـ٣٨٠٠٠ ليرة.

المصدر: موقع المنار