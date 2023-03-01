إنقاذ أربعة أشخاص وانتشال ثلاث جثث إثر حريق في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأربعاء، إنقاذ أربعة أشخاص وانتشال ثلاث جثث إثر حريق داخل منزل بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرق الدفاع المدني أنقذت أربعة أفراد من عائلة واحدة فيما انتشلت ثلاث جثث بينهم أطفال مختنقين نتيجة استنشاق نواتج الحريق بعد أن اندلع حادث حريق فجر اليوم داخل دار سكن في منطقة البياع ب‍بغداد”.

وأضاف البيان، أن “فرق الدفاع المدني استنفرت ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط الدار المحترق وباشرت بعمليات الإنقاذ بالتزامن مع عمليات الإخماد فيما بعد انتشلت الجثث وآمن نقل المصابين إلى المستشفى القريب”.

وتابع، “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

المصدر: السومرية نيوز