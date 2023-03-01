اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي: ننعي إليكم إنتهاء العام الدراسي

توجهت “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي” في لبنان ببيان لها وجهته الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير التربية عباس الحلبي ووزير المالية يوسف الخليل.

وقال البيان “لا تقولوا أعطينا الاساتذة 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضوري. قولوا سرقنا من الاساتذة المتعاقدين حقهم ببدل نقل سنة كاملة (العام الماضي)، وسرقنا منهم بدل نقل اول فصل (3 شهور)، وسنعطيهم 5 ليترات عن 3 ايام في الاسبوع وباقي الايام سيذهبون سيرا على الاقدام”.

وأضاف البيان “ننعي إليكم إنتهاء العام الدراسي، كميت عزيز لا يُعلن خبر وفاته، ولا يحمل أحدا وزر نعيه، فيُقال سيشفى، سيكون بخير”، وتابع “والحقيقة، عاش الزعماء ومات التعليم الرسمي في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام