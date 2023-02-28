الأبيض من السرايا: وضعت ميقاتي في اجواء لقاءاتي مع مسؤولين في القطاع الحكومي في فرنسا واشدد على اهمية الدعم الفرنسي

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض في السرايا صباح اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

بعد اللقاء قال الوزير الأبيض: “وضعت الرئيس ميقاتي في اجواء الزيارة التي قمت بها إلى فرنسا الأسبوع الماضي، وتخللها أكثر من 18 لقاء مع مختلف المسؤولين الفرنسيين في القطاع الحكومي، او في بعض القطاعات الخاصة التي تتعلق بالنظام الصحي، وكذلك مع أعضاء من الجالية اللبنانية في فرنسا”.

أضاف: “ان أهم المواضيع التي بحثت خلال الزيارة هي مواضيع تتعلق بمرض السرطان وبرنامج علاج السرطان في لبنان. لقد عقدنا اتفاقات مع” المركز الوطني الفرنسي للسرطان ” لمساعدة وزارة الصحة اللبنانية لوضع الخطة الاستراتيجية لمرض السرطان في لبنان أو مع “مؤسسة كوري” وغيرها من المراكز العلاجية الموجودة في فرنسا، وأثرها كلها على البرنامج الذي تضعه وزارة الصحة لعلاج مرض السرطان ككل، من الوقاية الى التشخيص المبكر والعلاج وما بعد العلاج، هذه كلها أمور تم البحث بها. وقد أبدت الجهات الفرنسية كل استعداد لدعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن”.

وتابع: “اما الموضوع الثاني، فكان موضوع الأمراض الانتقالية وحاجة لبنان لإيجاد مختبر مركزي للتشخيص المبكر لهذه الأمراض، والذي هو جزء من عملية الترصد الوقاية للمجتمع. وكان لدينا جهد مشترك مع منظمة الصحة العالمية و”معهد باستور” الذي يعتبر من أهم المعاهد في فرنسا والعالم للتشخيص المبكر، وأقمنا اتفاق تعاون بين الوزارة و”معهد باستور” لدعم برنامج انشاء المختبر المركزي الذي سينتهي العمل به ان شاء الله في نهاية هذه السنة أو أول السنة المقبلة”.

أضاف: “أما الموضوع الثالث الذي تم طرحه، فهو موضوع التعاون في مجال دعم الكوادر الصحية والتمريضية في لبنان وكذلك المستشفيات الحكومية، ونحن نعتبر هذا الموضوع حجر الزاوية في برنامج استراتيجية وزارة الصحة العامة، وكذلك يمكن أن يكون لهذا الموضوع كسب مشترك أكان في لبنان وفرنسا وخصوصا عبر دعم بعض مدارس التمريض ورفع مستوى الخريجين من هذه المدارس.”

وتابع: “اما الموضوع الرابع فكان مع الجالية اللبنانية في فرنسا وخاصة مع الاطباء الفرنسيين من أصل لبناني، مع جمعية الاطباء الفرنسيين اللبنانيين وغيرها من الجمعيات، وهناك دعم كبير تقدمه هذه الجالية للبنان ولوزارة الصحة، وتم البحث في مشاريع مشتركة مع لبنان عن طريق دعم القطاع الاستشفائي أو بعض القطاعات الأخرى”.

وختم: “أشدد على أهمية الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان. واشكر فرنسا باسم الجميع على هذا الدعم المستمر والذي ستنتج عنه اتفاقات عدة ستكون كلها لمصلحة النظام الصحي في لبنان”.

وإجتمع رئيس الحكومة مع سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام