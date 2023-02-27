الشيخ الخطيب عزّى بالشيخ الرفاعي ودعا الى محاسبة كل مرتزق وداعية للفتنة

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في بيان اغتيال الشيخ احمد الرفاعي، منوها بجهود القوى الامنية والعسكرية في “كشف الفاعلين واظهار الحقيقة التي دحضت الافتراءات وحملات التحريض والتضليل التي رافقت الجريمة في عمل فتنوي حركته الغرف السوداء والاقلام المأجورة التي امتهنت الكذب والتحريض والارتزاق ببث الفتن على حساب تعريض امن الوطن واستقراره للخطر”.

وطالب الخطيب اللبنانيين ب”الحذر من كل دعوة مشبوهة وخطاب متشنج يثير الغرائز الطائفية والمذهبية وعدم الانجرار الى الفتن التي ينسجها اعداء لبنان”، داعيا القضاء اللبناني الى “محاسبة كل مرتزق وداعية للفتنة تسول له نفسه تهديد امن لبنان واستقراره”.

وتوجه الخطيب بأحر التعازي من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان و”اهلنا واخواننا في عكار وذوي الشيخ الرفاعي بمصابهم”.