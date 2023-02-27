المصارف تستأنف العمل..

بعد تعليق الاضراب الذي امتد لأكثر من ثلاثة أسابيع، تعود المصارف للعمل اليوم الاثنين.

وذلك وسط ترقبٍ لما بعد هذه الخطوة، في حال استمر التحرك القضائي ضد المصارف المخالفة في ظل الاجراءات المتواصلة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق عددٍ من المصارف التي امتنعت عن تسليم داتا السحوبات لديها في اطار الدعاوى المتعلقة بأموال المودعين.

بالاضافة الى ما طرأ لجهة الطلب الذي وجَّهه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية بسام مولوي بعدم تنفيذ اي اشارة بالملاحقة تصدر عن القاضية.

المصدر: قناة المنار