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February 26 2023 - 13:38

الطقس غدا مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

منذ 1 ساعة 26 February، 2023
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان اليوم مشمس اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث ستتخطى المعدلات الموسمية.

– الحال العامة:

طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث ستفوق معدلاتها الموسمية لهذا الشهر خلال الايام القادمة.

الإثنين: مشمس إجمالا مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ودون تعديل في المناطق الداخلية.

الثلاثاء: مشمس إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية.

الأربعاء: مشمس اجمالا صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، يتحول تدريجيا في الفترة المسائية الى غائم بسحب مرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 23 درجة، في الداخل من 5 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية تتحول بعد الظهر الى متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين65 و80%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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