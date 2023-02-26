متابعة | رؤساء برلمانات ووفود مشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دمشق

وصل اليوم عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي، وذلك للتأكيد على دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها.

ووصل رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى العاصمة السورية دمشق.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي في تصريح من مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسورية ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيراً إلى أن سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سوريا قيادة وحكومة وشعباً.

وقال جبالي: أتينا إلى سوريا العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال، ونؤكد للشعب السوري أننا أخوة ونقف إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن وفوداً برلمانية عربية أخرى ستصل تباعاً إلى دمشق اليوم بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد أمس تشكيل وفد لزيارة سوريا، تأكيداً على الوقوف إلى جانبها.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، أن أجواء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد كانت إيجابية جداً، وركزت على الموقف الموحد لجميع الدول العربية بضرورة عودة سوريا إلى حضنها العربي، حيث تقرر تشكيل وفد عالي المستوى من رؤساء المجالس لزيارتها، تأكيداً على أنها قلب العمل العربي المشترك، معرباً عن شكر سوريا لكل الوفود التي قدمت إلى دمشق.









المصدر: وكالة سانا