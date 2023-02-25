ندوة حول الصراع الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2023 - 15:20
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إعلام العدو يقر بوقوع 4 عمليات إطلاق نار تجاه نقاط جيش الاحتلال في نابلس وجنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تغلق حاجزي "حومش" و"شافي شمرون" بين جنين ونابلس بعد استهداف المقاومين لمستوطنة "حومش"
حركة حماس: محاولات تهويد المسجد الإبراهيمي في الخليل جريمة لن تفلح بتزوير حقائق التاريخ وجرائم الاحتلال لن تمر من دون رد
نقابة الصحافيين الفلسطينيين: استهداف الصحافيين من قبل الاحتلال يأتي في سياق محاولة إسكات صوت الحقيقة
الرئيس نبيه بري: البلد لا يحتمل شهوراً بل بالكاد أسابيع قليلة والحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالمؤسسات
الرئيس بري: نسبة التفاؤل تعادل نسبة القلق لجهة إمكانية التوافق على رئيس بغياب أي فيتو خارجي على مرشح معين
السيد هاشم صفي الدين: الوضع الداخلي يحتاج إلى تشاور الجميع وأن يعرف اللبنانيون أن انتظار الخارج لن يحل المشكلة
السيد صفي الدين: إنقاذ البلد يكون بإلتقاء اللبنانيين ليجدوا حلولاً لمشاكلهم وهم قادرون شرط أن ينسى بعضهم الخارج ووعوده
النائب محمد رعد: نرفض القبول بأن يسمي الخارج رئيس الجمهورية وأن يرهن مصير لبنان ومستقبل أجياله نتيجة حصار ظالم
النائب رعد: مفتاح الحل أن نتفاهم داخلياً برؤية إقليمية منفتحة لمصلحة البلد ونأتي برئيس يستطيع إدارة هذه المرحلة
القوات الجوية في الحرس الثوري تكشف عن صاروخ فرط صوتي جديد قادر على استهداف السفن الحربية الأميركية على بعد 2000 كلم
انطلاق أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد
رئيس البرلمان العراقي: نرفض الاعتداءات ضد الفلسطينيين وندعو إلى تبني قرار عودة سوريا إلى محيطها العربي
رئيس مجلس الشعب السوري: الغرب يفرض حصاراً جائراً على سوريا يشمل جميع مناحي الحياة بما فيها تجهيزات التصدي لآثار الزلزال
النائب أيوب حميد ممثلاً الرئيس بري: الغيرة العربية خففت من وطأة زلزال سوريا والمطلوب المزيد لإعادة الحياة للتضامن العربي
رئيس مجلس النواب الأردني: يجب تكثيف العون للشعب السوري ونطالب بعودة دمشق عضواً مؤثراً في القرار العربي
وزير الداخلية التركي: ستتم إزالة 15 مليون طن من الركام نتيجة الزلزال في أنطاكيا وحدها
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختير يضرب وسط تركيا
الخارجية الصينية تعلن أن رئيس بيلاروسيا سيزور بكين يوم الثلاثاء المقبل
الرئيس الفرنسي يعلن أنه سيزور الصين مطلع نيسان المقبل ويدعو بكين للضغط على موسكو لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا
الرئيس الأميركي جو بايدن: لا دليل حتى الآن على تزويد الصين لروسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا وسنرد في حال حدوث ذلك
السفير الروسي في واشنطن: تعليق عضوية روسيا في مجموعة العمل المالي خطوة خطيرة ستضر بجهود مكافحة غسل الأموال
وسائل إعلام أفغانية: انفجار أمام بوابة بنك كابول في مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان شمال شرق البلاد
المستشار الألماني يبدأ زيارة إلى الهند تستمر يومين وتهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين
البيرو تعلن سحب سفيرها لدى المكسيك بشكل نهائي احتجاجاً على ما وصفته بتدخل الرئيس المكسيكي غير المقبول في شؤونها الداخلية
الناخبون النيجيريون يدلون بأصواتهم لاختيار خلف للرئيس محمد بخاري
ندوة حول الصراع الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية
منذ 2 ساعة
25 February، 2023
بيانات ودعوات
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صفحات منوعة
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى ندوة حول الصراع الدولي وتداعياته على القضية الفلسطينية.
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