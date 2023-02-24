بالفيديو | هل تزود ايران سوريا بانظمة دفاع جوي حديثة ؟

اعلنت وكالة تسنيم الايرانية على حسابها على التويتر ان “منظومة 15 خرداد للدفاع الجوي الإيراني، ستكون بحوزة الجيش السوري.”

ويعرف عن منظومة 15 خرداد انها “تستخدم ثلاث منصات إطلاقية ، كل منصة بسعة أربعة صواريخ من طراز صياد-2 بمدى 75 كم ، وصياد-3 بمدى 120 كم”.

وتتميز هذه المنظومة بـ “تجميع نظام التحكم ومركز القيادة ورادار المنظومة بشكل منفصل ومتنقل، مما يقلل من مكونات المنظومة ويزيد من قدرتها في الحركة”.

ويمكن لرادار المنظومة البحث عن الأهداف وإكتشافها والتصدي لها في وقت واحد ، وتستخدم المنظومة رادار من طراز “نجم-804B” والذي يتميز بقدرته على الإشتباك مع ستة أهدافٍ في آنٍ واحد.

واشارت وكالة تسنيم ان “هناك مفاجآت أخرى على مستوى التعاون العسكري بين ‫إيران‬ وسوريا‬، قد يتم الإعلان عنها وقد تبقى سرًا، وبالنتيجة العدو الإسرائيلي أمام مرحلة جديدة في صراعه الوجودي والمؤقت مع المقاومة”‬.

المصدر: وكالة تسنيم الايرانية