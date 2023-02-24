الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار انسحاب روسيا من أوكرانيا بأغلبية 141 صوتا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2023 - 01:12

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار انسحاب روسيا من أوكرانيا بأغلبية 141 صوتا

منذ 2 ساعة 23 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة