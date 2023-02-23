التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد البداوي محلة الاكومي بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 18:58

التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد البداوي محلة الاكومي بالاتجاهين

منذ 2 ساعة 23 February، 2023
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