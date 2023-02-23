سانا: وصول طائرة إماراتية إلى مطار حلب الدولي تحمل 25.4 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 15:16
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الإمام السيد علي الخامنئي: يجب العمل على خلق الأمل بين الشعوب على عكس سياسة العدو الرامية لإيجاد اليأس
الإمام الخامنئي: لو لم يكن الحظر فإن البلاد وبكل تأكيد لما شهدت كل هذا التطور الصناعي والتقني
الإمام الخامنئي: بعض حالات العداء معنا سياسية فإيران مثلاً لها موقف تجاه القضية الفلسطينية والقوى العظمى لها موقف آخر
الإمام الخامنئي للقوات المسلحة الإيرانية: ينبغي على الحرس الثوري مضاعفة اهتمامه لاستقطاب الشبان الأكفاء بما يليق بالثورة
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله من أكثر الواضحين بتحديد خياره الرئاسي ويعتبره منطقيا ويمكن معه إنجاز الانتخابات الرئاسية سريعا
الشيخ نعيم قاسم: لسنا مع التمديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان ونحن مع استمرار التدقيق الجنائي ليصل إلى خواتيمه
الرئيس نبيه بري يدعو اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة نيابية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لدرس عدد من مشاريع القوانين
كتلة الوفاء للمقاومة: لا مانع دستوريا من مواصلة المجلس النيابي دوره التشريعي
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب للمنار: الأكثر تقدما في السباق الى الرئاسة هو الوزير سليمان فرنجية
بوصعب للمنار: لن يكون هناك تجديد لحاكم مصرف لبنان ولو لنهار واحد
المحامي العام الاستئنافي في بيروت يدعي على حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا وماريان حويك بجرائم تبييض الأموال والاختلاس
المركز الوطني للجيوفيزياء يعلن حصول هزة أرضية عند الساعة 6،23 صباحا قبالة شاطئ صيدا وقوتها 3،6 درجات
المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ وموقع صوفا العسكري شرقي رفح بقذائف الهاون
المتحدث باسم جيش العدو يعلن تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت بعد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة
طائرات العدو الحربية شنّت سلسلة غارات جوية استهدفت موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
إضراب شامل في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة حدادا على أرواح شهداء نابلس
إعلام العدو: الفصائل في غزة نجحت بفرض معادلة جديدة "أي أحداث غير عادية في الضفة سيقابلها إطلاق صواريخ وجرّ الجيش للرد"
استشهاد الشاب محمد نبيل ابو صباح متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال حي البطن في جنين قبل نحو أسبوعين
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تطلق النار على سيدة فلسطينية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
الرئيس بري: مدعوون جميعا الى وقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس
المكتب السياسي لحركة أمل يدين بشدة العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: العدو ارتكب جريمة موصوفة في نابلس ليغطي على أزماته الداخلية التي يتخبط بها
وزير الدفاع اليمني: إذا لم يجنح العدو للسلام سيسمع العالم مدى استهدافنا لمنشآته الحيوية والاستراتيجية التي رصدناها
الداخلية الفرنسية: استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلّف نحو 500 مليون يورو لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات
سانا: وصول طائرة إماراتية إلى مطار حلب الدولي تحمل 25.4 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال
منذ 28 mins
23 February، 2023
زلزال سوريا
سوريا
طائرة اماراتية
متضرروا الزلزال
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