بالفيديو | الصمون.. باغيت العراقيين

يرافق الصمون كل الأطباق العراقية، هذا الخبز الهش الذي يشبه شكل الألماس لابد من أن يكون موجودا على كل مائدة، بل هو أشبه بكنز وطني تماما/ كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين.

الصمون عنصر أساسي على كل طويلة عراقية، ولا بد أن يكون في كل قرية في البلاد، مهما كانت نائية.

إعداد هذا الخبز العراقي أمر بسيط جدا، فهو لا يتطلب سوى الطحين مع بعض الخميرة والمياه.

تستريح العجينة لبضعة دقائق ثم، وبلمح البصر، تتحول كرة من 90 إلى مائة جرام من العجين إلى شكل ألماسة جاهزة للخبز داخل فرن من القرميد، يخرج بعد ذلك رغيف هش ومقرمش يتصاعد منه البخار.

يلائم سعر الصمون جميع الطبقات الاجتماعية، وتباع كل تمانية أرغفة، بأقل من دولار واحد.

المصدر: قناة المنار