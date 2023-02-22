المرابطون: الوحدة بين مصر وسورية ستبقى مكرسة في العقل والوجدان

اكدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين–المرابطون بمناسبة عيد الوحدة العربية وإعلان الجمهورية العربية المتحدة إن الوحدة بين مصر وسورية تحت راية علم الجمهورية العربية المتحدة، كانت وستبقى مكرسة في العقل والوجدان لأبناء الأمة جمعاء، واعتبرت إن الوحدة القومية العربية تفرض الدولة القوية اقتصاديًا وبشريًا وعسكريًا كحل حتمي للتخلف الاجتماعي السياسي والاقتصادي.

وقالت إن الوحدة هي النقيض الحقيقي لقمع حرية الانسان في معتقده الديني والفكري الدنيوي الذي يعيشها المواطن العربي في هذا الزمن اللاوحدوي، زمن صقيع الصحوات المتأسلمة، وفوضى المذاهب والطوائف والتطرف الديني، الذي يبيح الاجرام من أجل أصنام آلهتهم المحتكرة والمستحدثة.