استمرار عمليات التبريد بعد اخماد حريق معمل الكونكورد

تمكنت فرق الاطفاء والدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع غروب الامس داخل معمل كونكورد للادوات الكهربائية في بلدة حارة الناعمة

وتجري حاليا عملية تبريد لمكان الحريق منعا لتجدده. واستطاعت فرق الانقاذ بالامس اجلاء عدد من العمال المحاصرين وسحب جثة عامل لم يقو على مقاومة الدخان المنبعث من الحريق.