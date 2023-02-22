استمرار عمليات التبريد بعد اخماد حريق معمل الكونكورد

تمكنت فرق الاطفاء والدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع غروب الامس داخل معمل كونكورد للادوات الكهربائية في بلدة حارة الناعمة
وتجري حاليا عملية تبريد لمكان الحريق منعا لتجدده. واستطاعت فرق الانقاذ بالامس اجلاء عدد من العمال المحاصرين وسحب جثة عامل لم يقو على مقاومة الدخان المنبعث من الحريق.
حريق كبير في معمل “كونكورد” بالناعمة جنوب بيروت
شب حريق كبير الثلاثاء في معمل “كونكورد” بمنطقة الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. وافاد المهندس في بلدية الناعمة منير مزهر للمنار عن انقاذ كل العاملين الذين كانوا محتجزين على السطح والطوابق العلوية لمعمل كونكورد ولكن الحريق مستمر وسط محاولات السيطرة عليه. لاحقا افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن وفاة عامل باكستاني جراء الحريق ...