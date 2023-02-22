القاضية عون تناشد البرلمان الأوروبي التدخّل… وميقاتي يطلب من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات بحقّها

أطلقت القاضية غادة عون “مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي .. السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا”.

من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال #نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي في كتاب وجّهه إليه، وطلب إرسال نسخة منه إلى كلّ من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي والمديرة العامة لأمن الدولة اتّخاذ التدابير والإجراءات اللّازمة التي تجيبها القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزها والحفاظ على حسن سير العدالة، بوجه النّائب العامة الإستئنافية في جبل لبنان لتجاوزها حدّ السّلطة على خلفية ملف المصارف وعدم تجاوبها مع طلبات لردها ودعوى مخاصمة من محامي مصارف أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز . وذلك منذ آذار ٢٠٢٢ بحسب كتاب ميقاتي.

جمعية الشعب يريد اصلاح النظام أعلنت في بيان لها ان”المدعى عليه بالاستفادة من قروض الاسكان خلافاً للقانون السيد نجيب ميقاتي أتحفنا بتسطير كتاب الى وزير الداخلية يدعوه فيها الى مواجهة قرارات القاضية غادة غون وعدم تنفيذ أي منها من أجل حماية المصارف التي استفاد منها على حساب الشعب اللبناني ولا سيما فقرائه”.

وتابع البيان “إن هذه المذكرة هي تدخل سافر في مبدأ فصل السلطات وتحريض على مواجهة السلطة القضائية تعرض محررها والملتزم بها لأشد العقوبات وهي بكل الحالات مخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وتشكل سبباً يتيح اللجوء للمحاكم الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان”.

واَضافت الجمعية”إن جمعية الشعب يريد اصلاح النظام ومع احتفاظها بحقوقها كافة بسبب الإفتراءات التي تكيلها المصارف و وكلائها، تتساءل عن دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في حماية القضاء والقضاة من تغطرس السلطة التنفيذية وعن سبب هذا الصمت المريب الذي يشير الى علم مسبق بهذا التجاوز الخطير للدستور والقانون”.

وأكدت أنها سترد على هذه الخطوة في الساعات القادمة بكل الوسائل القانونية المتاحة.

المصدر: موقع المنار