الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة في الضفة وصبرها آخذ بالنفاذ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 16:12

الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة في الضفة وصبرها آخذ بالنفاذ

منذ 3 ساعة 22 February، 2023
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