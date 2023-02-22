الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة في الضفة وصبرها آخذ بالنفاذ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 22 2023 - 16:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
22 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الصحة الفلسطينية :10شهداء وعشرات الإصابات جراء اقتحام قوات خاصة للعدو للمدينة القديمة في نابلس
مدير الاسعاف في نابلس للمنار: 65 إصابة بالرصاص الحي جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس
مصادر محلية في نابلس: انتشال 3 شهداء من المنزل الذي كان محاصرا من قبل قوات الإحتلال
سرايا القدس - كتيبة نابلس تنعى الشهيد محمد عمر ابو بكر جنيدي قائد سرايا القدس كتيبة نابلس ورفيق دربه الشهيد حسام سليم
سرايا القدس - كتيبة نابلس: مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال عند شارع حطين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص
الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة في الضفة وصبرها آخذ بالنفاد
مراسل المنار: إعتداء صهيوني على قرية لبنانية تبعد 2 كلم عن الحدود بقذائف ضوئية عيار 155 ملم
النائب قبلان: لانتخاب رئيس للجمهورية يليق بتضحيات هذا الشعب
المفتي قبلان: نناشد الحكومة ورئيسها والقوى السياسية والنيابية إنقاذ التعليم الرسمي الآن
هزة أرضية بقوة 4.2 في البحر المتوسط على بعد 29 كلم من مدينة صور شعر بها سكان جنوب لبنان والأراضي المحتلة
الرئيس ميقاتي تفقد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس: هيئة إدارة الكوارث وضعت كل الكتب والآلية الطبيعية لحماية المواطن
وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان يقوم بزيارة رسمية الى العراق
أمير عبد اللهيان من بغداد : إيران داعمة لتعزيز أمن العراق وسيادته وفي مواجهته للارهابيين
أمير عبد اللهيان من بغداد : بغداد اتخذت اجراءات مهمة لمنع استخدام أراضيها من قبل الارهابيين
عبد اللهيان:اتفقنا على ضرورة الإسراع في حسم ملف التحقيقات الخاصة باغتيال قاسم سليماني
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: الدستور العراقي واضح ويمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على أراضي دول الجوار
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجرون مباحثات حاليا في طهران
المتحدث باسم الكرملين: روسيا مستعدة للعودة إلى معاهدة "ستارت" عندما يراعي الغرب مخاوفها المشروعة
مجلس الدوما صدّق على قانون تعليق العمل بمعاهدة "ستارت" من الجانب الروسي
دميتري ميدفيديف: إذا كانت واشنطن تريد هزيمة روسيا فيحق لنا الدفاع عن أنفسنا بأي سلاح بما في ذلك النووي
الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 10 مسيرات والتقدم على كافة المحاور ومقتل أكثر من 500 جندي أوكراني
الناطق العسكري باسم كتائب القسام: المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة في الضفة وصبرها آخذ بالنفاذ
منذ 3 ساعة
22 February، 2023
عاجل
المقاومة الفلسطينية
كتائب القسام
نابلس
التعليقات
ذات صلة
مصادر محلية في نابلس: انتشال 3 شهداء من المنزل الذي كان محاصراً من قبل قوات الاحتلال
مراسل المنار: لا إحصاء رسمي دقيق بعد لعدد الشهداء والجرحى جراء اقتحام قوات خاصة للعدو المدينة القديمة في نابلس
وزارة الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و45 جريحا جراء العدوان الاسرائيلي على مدينة نابلس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}