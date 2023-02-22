المفتي قبلان: لإنقاذ التعليم الرسمي.. ولتتعامل الحكومة مع العام الدراسي كأولوية مطلقة

دعا “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “الحكومة ورئيسها والقوى السياسية والنيابية إنقاذ التعليم الرسمي الآن، لأن الكارثة النقدية المعيشية والمماطلة الحكومية طحنت الموسم الدراسي وتطحن لبنان بالطريق”.

وقال المفتي قبلان الاربعاء “أجيالنا اليوم بمهب الريح والقضية قضية أجيال وليس عض أصابع والتفريط بالموسم الدراسي أسوأ نهايات لبنان”، وتابع “المطلوب من الحكومة أن تتعامل مع العام الدراسي كأولوية مطلقة والأعذار مرفوضة”، واعتبر ان “خريطة الإنفاق العام تؤكد تقاعس الحكومة ومماطلتها والمطلوب من الروابط والأساتذة الإنصاف الضامن لأن لبنان الماضي انتهى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام