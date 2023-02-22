عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الأربعاء 22-2-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء 22-2-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

البحرين: مملكة التوحّش… والتطبيع

التمديد لإبراهيم: الأمر لميقاتي

مآثر الحاكم: عندما أهدى سلامة 400 مليون دولار لسليم صفير

تعثّر فرنجية توازيه فرملة الاندفاعة الرئاسية

البناء

بايدن من بولندا لمزيد من السلاح لأوكرانيا… ووديعة سعودية بمليار دولار لليمن تبشر بحلحلة

بوتين: متفوقون عسكرياً وقادرون اقتصادياً… نعلق ستارت حتى تعديلها مع الناتو مجتمعاً

ميقاتي يغازل القوات بوجه التيار: حل قريب لإضراب المصارف… وقضية السعودية هي اليمن

الجمهورية

حراك حكومي لاستيعاب أزمة المصارف

خطابان ناريان يرفعان السقف في أوكرانيا

الديار

تعطيلان رئاسي وتشريعي والآتي أعظم… المجتمع الدولي «ينفض يديه» من لبنان

الانفجار الكبير يقترب ومحاوره حاضرة بقوة… البلاد على فالق مالي ــ معيشي خطر

الصراع القضائي ــ المصرفي يتفاقم… والمودعون يهدّدون بحراك موجع مرتقب

النهار

جلسة حكومية “طارئة” على وقع “الاهتزازات” والتأزم

بايدن وبوتين يصعدان… والرئيس الصيني سيزور موسكو

الكنيست يبدأ المصادقة على إصلاح القضاء وهرتزوغ يخشى على “وحدة الأمة”

أسرار الصحف:

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن ما يتم تسريبه عن اجتماع باريس الدولي الإقليمي حول لبنان لجهة تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كان بالون اختبار تمّ تعطيله بخطاب الأمين العام لحزب الله حول معادلة الفوضى والحرب، وعادت الاتصالات الى معادلة الرئيس التوافقي والتسليم بشراكة حزب الله.

تقول مصادر خليجية إن إعلان السعودية عن وديعة بمليار دولار في المصرف اليمني المركزي تعني أن التفاهم حول التسوية مع أنصار الله قد نضجت وأن من ضمنها تأمين سداد الرواتب للعاملين في الأسلاك الحكومية، خصوصاً أن ما قاله وزير الخارجية السعودية في دافوس وميونيخ يؤكد اتجاه التسوية.

النهار

تساءلت أوساط سياسية عما اذا كان التحرك المتصاعد للاتحاد العمالي العام يأتي نتيجة الاوضاع لاقتصادية أم “فقسة زر” من الجهة السياسية التي تمون عليه والتي تشعر أنها في مأزق.

لوحظ أن مطران انطلياس للموارنة انطوان ابو نجم يحاول لعب دور سلفه المطران يوسف بشارة السياسي عبر إطلالاته الاعلامية وبدء برنامج للقاءات السياسيين.

يسجل غياب لافت للنائب ابرهيم كنعان عن الاطلالات السياسية في أوساط “التيار الوطني الحر” مذ طرح اسمه وزملاء له موارنة كمرشحين محتملين الى الرئاسة.

لوحظ أن الحديث عن لقاء مسيحي في بكركي تراجع بشكل لافت، بعد استحالة تقريب وجهات النظر بين تيارين مسيحيين بارزين، لعدم إعطاء أي فرصة لرئيس تيار ونائب حالي.

يُنقل عن مرجعيات سياسية، أنها على وشك إقفال أبواب مكاتبها بعد صعوبات لم يسبق أن حصلت لمعالجة أوضاع الناس صحّياً وتربوياً، وعدم تمكّنها من الحصول على مساعدات من الخارج.

الجمهورية

قال سفير عربي: لا يمكن إخراج لبنان من أزمته طالما هناك من يُصرّ على رئيس تحدٍّ.

قالت شخصية وسطية إن غياب أحد السفراء عن حدث مهم رسالة واضحة يجب أن تُقرأ ابعادها المرتبطة حصراً بالملف الرئاسي.

إستعرضت قيادات غير مدنية مجموعة من التقارير التي انتهت بتعزيز كل أشكال التعاون لمنع أي مجموعة مشبوهة من استغلال الأزمة النقدية والاجتماعية.

المصدر: الصحف اللبنانية