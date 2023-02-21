بوتين مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا… هزيمتنا مستحيلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “هزيمة روسيا في ساحة المعركة مستحيلة”، منوهاً أنه “سيتم التعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع في أوكرانيا إلى مواجهة عالمية”. وتساءل الرئيس الروسي، خلال كلمته أمام الجمعية الفيدرالية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لبداية الحرب في اوكرانيا، “ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إنه يعني إنهاءنا وبشكل نهائي وللأبد”، منوهاً بأن روسيا تفهم وتعي أهداف الغرب “وسيتم الرد عليهم وفقا لذلك”.

وأضاف الرئيس الروسي “النخب الغربية لا تخفي أهدافها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”، لافتاً إلى أن الدول الغربية “تريد نقل الصراع المحلي في أوكرانيا إلى مرحلة أكبر”. وقال في الوقت نفسه إن مسؤولية التحريض على المواجهة والضحايا تقع على عاتق الغرب ونظام كييف.

كما وصف الرئيس بوتين أوكرانيا بأنها “مستعبدة من قبل الغرب”، قائلاً “كانت الدول الغربية تعد كييف لحرب كبيرة.. دربوا ضباطا من الكتائب (النازية) الأوكرانية وقاموا أيضا بتزويدهم بالأسلحة”. وتابع قائلاً “الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب، كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا”. وأضاف الرئيس الروسي، “نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

المصدر: روسيا اليوم