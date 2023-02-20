الوزير بيرم استهل زيارته العراق بلقاء رئيس الحكومة ناقلا اليه رسالة من ميقاتي ثمنت “المواقف الأخوية العراقية”

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

واستهل بيرم زيارته بلقاء رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، حيث انتقل يرافقه مستشاره فراس زعيتر وسفير لبنان في بغداد علي الحبحاب مباشرة من مطار بغداد الى مقر رئاسة الحكومة العراقية فكان في استقباله رئيس الحكومة ونظيره العراقي أحمد الأسدي، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما نقل بيرم إلى السوداني رسالة خطية من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ثمن فيها “المواقف الأخوية للعراق”، داعيا السوداني إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك.

وكذلك جرى البحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات كان قد طرحها بعض الوزراء المختصين سابقا، ومنها تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية.

وحمل رئيس مجلس الوزراء العراقي الوزير بيرم تحياته إلى الرئيس ميقاتي، معرباً عن “رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، في مختلف المجالات والصعد”.

وسيلتقي بيرم خلال زيارته العراق رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف الرشيد ونظيره العراقي. وسيقيم مجلس الأعمال اللبناني العراقي عشاء برعايته في حضور أبناء الجالية اللبنانية في العراق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام