لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في فلسطين تدعو لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب عارم نصرة للأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 13:56

لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في فلسطين تدعو لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب عارم نصرة للأسرى

منذ 2 ساعة 19 February، 2023
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