مواكبة | زلزال تركيا وسوريا… أعداد الضحايا تتجاوز الـ 46 ألفاً وتركيا تتوقع قرب انتهاء أعمال البحث عن ناجين

لا ناجين بعد اليوم. هكذا أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية “آفاد”. إنها الليلة الأخيرة للبحث عن أحياء، مما يرفع التوقعات حول ارتفاع في أعداد الضحايا في الأيام المقبلة (تجاوز الأربعين ألفاً في آخر حصيلة)، مع وجود عدد لا بأس به من المفقودين. أما في سوريا، فبحسب آخر حصيلة، لقي أكثر من 5800 شخص حتفهم، في وقت حذر فيه مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن أموال جهود الإغاثة من الزلزال في سوريا تنفد ولن تكفي لأكثر من 60 يوماً.

تركيا

ففي اليوم الرابع عشر عقب الكارثة، أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية “آفاد” أنها تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض مساء اليوم الأحد. وأعلن سيزر من أنقرة، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفا و642 شخصاً، لافتاً إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش. وأوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولارا) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيراً إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

من جهته، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص.

ويسابق المنقذون الزمن للبحث عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، إن عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش ارتفع إلى 40 ألفا، و642 شخصاً، وإن أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض انتهت في معظم المحافظات، “ونعتقد أننا سننهي أعمال البحث والإنقاذ بحلول مساء الأحد”.

وأضاف “ربما نحن أمام أكبر الكوارث التي واجهناها في التاريخ، فأضرار الزلزالين والهزات الارتدادية -التي زاد عددها على الآلاف- لم تكن مع الأسف مقتصرة على مدن المحافظات الـ11 المنكوبة”.

وفجر 6 شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

هذا وواصلت الخطوط الجوية التركية حشد جميع مواردها لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد يوم 6 شباط/فبراير الجاري. وأعلنت الشركة، تمديد رحلات الإجلاء المجانية التي تنظمها من المناطق المنكوبة. وأكدت أن رحلاتها من مطارات 8 مدن تركية تضررت من الزلزال، ستستمر حتى 1 آذار/مارس المقبل.

يُذكر أنه منذ اليوم الأول للكارثة، تم تنفيذ ما مجموعه 3 آلاف و32 رحلة جوية في كلا الاتجاهين في مناطق الزلزال. وتم تأكيد إرسال 143740 فريق بحث وإنقاذ وإغاثة إلى المنطقة. كما تم إعلان إجلاء 265 ألفا 754 من ضحايا الزلزال، من المدن المعرضة للكارثة. وذكرت الشركة أنه تم تسليم 10 آلاف 753 طنا من مواد الإغاثة للمحتاجين بفضل 177 رحلة شحن.

اسطنبول تستنفر.. نقل 93 تلميذاً إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل

وقررت ولاية اسطنبول إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل اعتبارا من 20 شباط/فبراير الجاري. ولفتت الولاية في بيان لها إلى أنه خلال الأعوام الماضية تم فحص 1418 مدرسة في المدينة يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة عام 1999 والذي طال اسطنبول.

وتبين أن 67 منها مقاومة للزلازل و1351 تم تصنيفها “خطيرة” وجرى إعادة بناء بعضها فيما تم تدعيم مباني بعضها الآخر وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة “خطيرة”، بحسب البيان.

ولفتت الولاية إلى أنه تقرر هدم وإعادة بناء 76 من تلك المدارس الـ 93 المصنفة “خطيرة”، فيما سيتم تدعيم مباني 17 مدرسة. وأشارت إلى أنه سيتم نقل طلاب تلك المدارس، إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتباراً من يوم الاثنين بالتنسيق بين الجهات المعنية.

سوريا

ووصلت اليوم 3 طائرات اماراتية الى مطاري دمشق واللاذقية تحمل مساعدات الى متضرري الزلزال. وتحمل احدى الطائرات 68 طناً من المواد الغذائية والخيم والأغطية. كما وصلت طائرة إماراتية ايضاً الى مطار اللاذقية الدولي تحمل 25.5 طناً من المساعدات الغذائية. ونظم أبناء الجالية السورية ومتضامنون عرب وأستراليون وأعضاء مجموعة “ارفعوا أيديكم عن سورية” وقفة أمام مكتب رئيس وزراء أستراليا للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية والتضامن مع متضرري الزلزال فيها.

المصدر: روسيا اليوم