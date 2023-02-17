“لجنة الاسير سكاف”: المقاومة هي الطريق الوحيد الذي يفهمه العدو

حيت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية” يحيى سكاف في بيان لها الجمعة بمناسبة ذكرى استشهاد قادة المقاومة الإسلامية “أرواحهم الطاهرة وأرواح كل شهداء المقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية والفلسطينية الذين رووا بدمائهم أوطاننا لنحيا بعز وكرامة”.

واعتبرت اللجنة أنه “لولا هؤلاء القادة الذين كان لهم الفضل بتقديم التضحيات الجسام جنباً إلى جنب مع آلاف المقاومين البواسل لما تحررنا من رجس الإحتلال الصهيوني البغيض، الذي كان ينفذ أبشع أنواع المجازر بحق أهلنا في جنوبنا الغالي والبقاع الأبي، وصولا إلى بيروت قلعة العروبة التي طردت الإحتلال و قاومته ببسالة قل نظيرها”.

وأكدت اللجنة على “ضرورة التمسك بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة العدو ومشاريعه في المنطقة، لأن التجارب أثبتت أن المقاومة هي الطريق الوحيد الذي يفهمه العدو وهي التي رفعت رأس الأمة، أما التطبيع و الإنبطاح لم يقدموا لأمتنا إلا الإنهزام و الذلة أمام العدو و غطرسته”.

ودعت اللجنة الى “توحيد الصفوف رفضاً للفتن التي يحيكها العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية لوطننا من أجل السيطرة على مقدراته التي لن يتمكنوا من وضع يدهم عليها مهما كلف الأمر”، واكدت ان “المقاومة كما قال السيد نصرالله ستقطع اليد التي تمتد إلى وطننا كما حررت الجنوب ومعظم الأسرى، وبفضلها سيتحرر كل أراضينا وأسرانا والمقدسات وفلسطين الحبيبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام