مجوعات عرين الأسود: ندعو المقدسيين إلى إعلان العصيان المدني وإشعال الإطارات وإغلاق الشوارع وزعزعة أمن الاحتلال في أماكن تواجدهم (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 23:38

مجوعات عرين الأسود: ندعو المقدسيين إلى إعلان العصيان المدني وإشعال الإطارات وإغلاق الشوارع وزعزعة أمن الاحتلال في أماكن تواجدهم (قناة الاقصى)

منذ 2 ساعة 15 February، 2023
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