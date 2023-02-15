مدير منظمة الصحة العالمية : الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية مع تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 19:12
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مدير منظمة الصحة العالمية: الرئيس بشار الأسد منفتح على فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية مع تركيا إلى مناطق الزلزال
غيبرييسوس: الزلزال في سوريا خلف دماراً كبيراً ومعاناة لا توصف والقطاع الصحي عاجز عن مواجهة حالة طوارئ كهذه جراء الحرب
الشرطة التركية تلقي القبض على 78 شخصاً متهمين بإشاعة الخوف من خلال مشاركة منشورات على وسائل التواصل حول الزلزال
وزارة الخارجية الفلسطينية تعلن أن عدد مواطنيها الذين لقوا مصرعهم جراء الزلزال في تركيا وسوريا بلغ 103
موسكو تكشف أن البنتاغون يضغط بنشاط من أجل فكرة استئناف التمويل لعدد من البرامج السرية جداً المتعلقة بأوكرانيا
وزير الخارجية الروسي يقول إن الدنمارك والسويد فشلتا في التعتيم على مسؤولية الغرب في تفجير أنابيب الغاز "التيار الشمالي"
مجلس الدوما الروسي ينظر في مسودة نداء إلى الأمم المتحدة يقترح فيها إجراء تحقيق دولي في الهجوم على خطوط "التيار الشمالي"
مجلس أوروبا يقرر بناء على مبادرة من هنغاريا ورومانيا مخاطبة "لجنة البندقية" بشأن قمع الأقليات القومية في أوكرانيا
الحكومة السويسرية تطلب من البرلمان الموافقة على زيادة الميزانية العسكرية بمقدار 650 مليون دولار لشراء دبابات وذخيرة
وزير الحرب الأمريكي يدعو دول الناتو إلى تجديد مخزونات أسلحتها ويقول إن الدعم لأوكرانيا يجب أن يكون حاسماً بالهجوم القادم
أمين عام حلف الناتو يقول إنه يعتزم زيارة تركيا لمناقشة عضوية فنلندا والسويد في الحلف وإبداء التضامن في كارثة الزلزال
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الإتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على موسكو ستكبدها خسائر تجارية بـ 11.8 مليار دولار
الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية تعلن أنها رصدت 6 مناطيد روسية تحلق فوق كييف وأن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها
بوتين: خطط تطوير الرعاية الصحية في روسيا كبيرة وستنفذ كلها رغم الصعوبات الناشئة من الخارج والمصادر متوفرة لدينا
حركة "الليكود" العالمية تعقد مؤتمر لها في دبي بمشاركة رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ورئيسة "الصندوق الدائم لإسرائيل"
الكنيست الصهيوني يصادق على مشروع قانون يحرم منفذي العمليات الفدائية من القدس أو الداخل من الجنسية أو الإقامة
الاتحاد التونسي للشغل يستنكر حملات الاعتقال العشوائية ومحاصرة الإعلام ويدعو إلى التعبئة للدفاع عن الحريات والحق النقابي
منظمة الهجرة الدولية تعلن فقدان 73 مهاجراً على الأقل بعد غرق قارب يقلهم قبالة السواحل الليبية وترجح وفاتهم
الجيش الصومال يعلن مقتل 32 عنصراً من حركة الشباب خلال عملية أمنية وسط البلاد بالتعاون مع قوات "غلمدغ" الإقليمية
إصابة نحو 170 شخصاً بـ "حمى الضنك" غالبيتهم في الخرطوم ووزير الصحة يدعو المواطنين إلى مواجهة مسببات نقل الفيروس
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس عند الـ3 عصرا
مدير منظمة الصحة العالمية : الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية مع تركيا
منذ 2 ساعة
15 February، 2023
عاجل
بشار الاسد
منظمة الصحة العالمية
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