كلفة صيانة السيارات في لبنان ترتفع مع ارتفاع الدولار

ترتفع تكلفة صيانة السيارات في لبنان مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ومعظم قطع السيارات الجديدة يتمّ استيرادها من الخارج.

تبيّن للدولية للمعلومات، أنّ اللبنانيين يتّجهون إلى قطع السيارات المستعملة بدلاً من القطع الجديدة، والتي انخفضت نسبة استيرادها، في العام 2022، إلى النّصف، فلقد بلغت قيمة استيراد قطع السيارات الجديدة 2.7 مليون دولار، في حين أن هذا الرقم كان يبلغ 5.1 مليون دولار في العام 2018، ممّا يشير إلى أن اللبنانيين يتجهون، في الغالب، إلى قطع السيارات المستعملة، وهي غير المستوردة إنّما الموجودة في لبنان.

أما بالنسبة للإطارات الجديدة، فاستورد لبنان، في العام 2022، إطارات جديدة بقيمة تقارب الـ 102.4 مليون دولار وإطارات مجدّدة بقيمة 402 ألف دولار.

تجدر الإشارة الى أن الكلفة السنويّة لصيانة السيارة العاديّة (من دون أن تشمل كلفة الوقود والأعطال الطارئة) تبلغ نحو0.06 دولار لكل كيلومتر واحد، أي أنّ مالك السيارة الذي يتنقّل بمعدّل 30 كيلومتراً في اليوم الواحد، يحتاج إلى 54 دولاراً أميركياً شهرياً، أي ما يزيد عن الحدّ الأدنى للأجور البالغ 2.6 مليون ليرة.

المصدر: موقع المنار