تظاهرات مسائية في البحرين تحيي ذكرى ثورة 14 فبراير

شهدت مناطق البحرين مساء اليوم الثلاثاء تظاهرات واسعة في ذكرى 14 فبراير، تحت شعار “مستمرون”، شددت على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب. ورفع المتظاهرون صورا للشهداء والمعتقلين السياسيين، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

بالفيديو | تظاهرة في أبو صبيع

وتظاهر المئات في مناطق مختلفة في البحرين للتأكيد على استمرار الحراك وتلبية لدعوة الشيخ قاسم لاستمرار الحراك.

بالفيديو | تظاهرة في منطقة المصلى

وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم قد شدد على أن الحراك قائم، وحرامٌ أنْ يتوقف، والمطالبة به يجب أن تستمر. وندد المتظاهرون بسياسات الحكومة في التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدين على التمسك بالقضية الفلسطينية.

بالفيديو | تظاهرة في منطقة كرباباد

وأكد المشاركون في التظاهرة على استمرار الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية.

بالفيديو | جانب من التظاهرة الحاشدة في منطقة أبو صبيع

وأكد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي أن “شعب البحرين وعلى مدى مسيرته كان ولا يزال يتسلح بمجموعة من القيم العليا وسيستمر كذلك حتى تحقيق النصر”.

وفي كلمته خلال اللقاء الإعلامي في ذكرى انطلاق الحراك الشعبي في البحرين، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، في بيروت، أكد الشيخ الديهي أن “الازمة الدستورية والعزل السياسي أفرزت واقعا سياسيا مختلا وانتجت سلطات لا تعبر الا عن ارادة منفردة، فالبحرين اليوم يعاني من أزمات متراكمة من إلغاء وحرمان أكثر من 100 الف مواطن بحريني من حقوقهم المدنية والسياسية”.

المصدر: مواقع