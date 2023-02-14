لماذا ألغيت ضريبة الزلزال في لبنان؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2023 - 22:12

لماذا ألغيت ضريبة الزلزال في لبنان؟

منذ 1 ساعة 14 February، 2023
زلزال لبنان
تقارير مصورة - لبنان

في لبنانَ ضريبةٌ للزلزالِ فُرضت بعدَ زلزال ال 56 فلماذا اُلغيت؟

 

المصدر: قناة المنار

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