الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاربعاء غائما جزئيا الى غائم وانخفاض بدرجات الحرارة، وتساقط رذاذ بشكل متفرق، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً.

– الحالة العامة: طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء حيث يتقلب مرحلياً ليعود ويستقر يوم الخميس.

تحذير: من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تشكل الجليد صباحاً و مساءً وخطر الانزلاقات.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم صاف اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية و دون تعديل في المناطق الداخلية. يستمر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والمرتفعات التي تعلو عن ال ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم وانخفاض بدرجات الحرارة، وتساقط رذاذ بشكل متفرق، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على المرتفعات التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً. ويستمر تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة، كما يتكون الجليد في المناطق الداخلية وعلى الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية و يستمر تكون الجليد على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 4 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 1 الى 10 درجات.

– الرياح السطحية: متقلبة صباحا تتحول بعد الظهر الى شمالية شمالية غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

– الانقشاع: جيّد اجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٥ و ٥٥ %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: ١٧°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٦ ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام