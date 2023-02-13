عناصر الحشد الشعبي العراقي يواصلون مساعدة أهالي المناطق المنكوبة في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 23:24

عناصر الحشد الشعبي العراقي يواصلون مساعدة أهالي المناطق المنكوبة في سوريا

منذ 1 ساعة 13 February، 2023
سورية - عربي وإقليمي

عناصرُ الحشدِ الشعبي العراقي يعملون على مدارِ الساعة في خدمةِ أهالي المناطقِ المنكوبة في سوريا ..

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