المفتي قبلان: مصير لبنان من مصير سوريا.. وليدوس كل حر على “قانون قيصر” وهيمنة واشنطن

قال “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان بعد تقديمه العزاء في السفارة السورية في بيروت بضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا “لا شك أن العزاء والغوث والمسؤولية خيار واحد، وسوريا وشعبها كان وما زال شريكا للبنان بكل أزماته، وظهيرا قويا للمقاومة وخيارات لبنان الوطنية والسيادية”.

وأضاف المفتي قبلان “نحن هنا لنقول كل حر وشجاع ووطني بهذا العالم يدوس بكل فخر على قانون قيصر وهيمنة واشنطن”، وتابع “في هذه اللحظات الرهيبة نقول: سوريا ولبنان شركاء وجود وخيار وسيادة ومصير، وما أصاب سوريا أصابنا ولن ندخر جهدا لاغاثة شعبنا في سوريا الا وسنعمده وسط عار يحيط بالامم المتحدة ومنظماتها، وأتمنى من الدول العربية والاسلامية أن تتحلى بالشجاعة التي تخولها كسر هيمنة واشنطن عن بلادنا وشعبنا”.

واكد المفتي قبلان ان “الشراكة بين سوريا لبنان مصيرنا وطريق وحدتنا ومصير لبنان من مصير سوريا، والعكس”، وتابع “المطلوب تطوير العمل السياسي والانقاذي بحجم العلاقة التاريخية بين بيروت ودمشق”، واضاف “أعان الله شعب سوريا، ومن كان مع الله كان الله معه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام