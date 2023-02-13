بالفيديو | شاهد لحظة وقوع الزلزال في مدينة ديار بكر التركية!!

نشرت إدارة الشرطة في مدينة ديار بكر التركية، مقاطع من كاميرات مراقبة، توثق لحظة اهتزاز المباني قبل انهيارها في الزلزال المدمر الذى ضرب جنوب تركيا فجر الاثنين الماضي.

وأظهرت لقطات الكاميرات كيف تحولت المباني إلى أنقاض في غضون ثوان، بينما كان السكان يحاولون الفرار من الموت.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، بحسب أحدث إحصاء، 24617 قتيلا، وتستمر عمليات رفع الأنقاض والبحث عن أحياء تحتها.

وكان قد ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات فجر 6 شباط/فبراير الجاري، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: وكالات