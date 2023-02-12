الرئيس الأسد: نتطلع لتعاون فعال مع منظمة الصحة العالمية مبني على رؤية شاملة

استقبل الرئيس الروسي بشار الأسد الاحد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس الأسد أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سورية في هذه الظروف، وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال، وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سورية.

واعتبر الرئيس الأسد أن سورية تتطلع إلى تعاون فعال مع منظمة الصحة العالمية، بحيث يكون مبنياً على رؤية شاملة تقيم واقع القطاع الصحي، وتهدف لترميم النقص في التجهيزات والمعدات والأدوية التي لا تلبي احتياجات الحالات الطارئة والإغاثية مثل الزلازل أو الأوبئة فقط، وإنما تساعد أيضاً على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري وغيرها أيضاً.

من جهته أشار غيبريسوس إلى أن زيارته والوفد المرافق إلى مدينة حلب أمس كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال، مشيراً إلى أن المنظمة قامت بإرسال دفعة من الإمدادات الطبية الطارئة، وستقوم بإرسال دفعة أخرى في الأيام القادمة.

وأكد أعضاء الوفد أن منظمة الصحة العالمية مستعدة للعمل مع سورية لمواجهة تبعات الحرب والزلزال، والإسهام في تقديم المساعدة حسب الاحتياجات المطلوبة.

المصدر: سانا