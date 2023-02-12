السيد صفي الدين: الدفعة الأولى من حملة “رحماء” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا ستكون باتجاه اللاذقية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2023 - 13:46

السيد صفي الدين: الدفعة الأولى من حملة “رحماء” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا ستكون باتجاه اللاذقية

منذ 44 mins 12 February، 2023
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