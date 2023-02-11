وزير الزراعة يلتقي وفدا من البنك الدولي ويبحث آليات إطلاق مشروع زراعي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من البنك الدولي، ضم: مسكرن برهاني، مريان جيوسكلوند، سليم روحانا، ارمين جايلتن، زينة الخوري ولميا منصور، في حضور مستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.

وتم البحث في تفاصيل المشاريع التي يمولها البنك وتشمل القطاع النباتي والحيواني والعمل التعاوني والارشاد الزراعي ودعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خلال الاسابيع المقبلة.

ومن المتوقع، ان يتم اطلاق مشروع زراعي يجري العمل على انهاء دراساته لكي يبصر النور خلال الأشهر المقبلة، كما كانت جولة أفق حول اللقاءات التي عقدت بين البنك الدولي والمختصين من وزارة الزراعة إضافة إلى وضع أسس للنقاشات التي سوف تتم خلال الأسابيع المقبلة التي تبدأ في بعلبك ثم عكار والنبطية، في حضور وفد من البنك الدولي رفيع المستوى قادم من واشنطن إضافة إلى زملاء لهم من مكتب بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام