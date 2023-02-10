موفد المنار الى حلب: مئات العائلات لم تجد مأوى حتى اليوم بالرغم من عمليات الاغاثة التي لم تلبِّ حجم الكارثة

موفد المنار الى حلب: مئات العائلات لم تجد مأوى حتى اليوم بالرغم من عمليات الاغاثة التي لم تلبِّ حجم الكارثة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2023 - 21:36
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 24.000 ضحية وعشرات آلاف المصابين
اإدارة الكوارث التركية: عدد الوفيات جراء الزلزال بلغ 19.875 وعدد المصابين ارتفع إلى 79.717
أردوغان: أعلنا حالة الطوارئ لمنع استغلال الكارثة ويجب ألا نسمح لمواقع تواصل تبث أخبارا تستفز مشاعر الشعب
الرئيس السوري بشار الأسد يتفقد منكوبي الزلزال في مدينة حلب
الرئيس الأسد للمنار: السوريون هم رمز الصمود والمواجهة والتمسك بالقيم والمبادئ والسيادة
الرئيس الأسد للمنار: أعد السوريين أن أعمل دون توقف للتخفيف من معاناتهم
الخارجية السورية: قرار الإدارة الأمريكية بتجميد جزئي لبعض الإجراءات القسرية مضلل ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب
الخارجية السورية: على اميركا إنهاء تدابيرها القسرية فوراً بلا شروط أو استثناءات والكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي
مجلس الوزراء السوري يعلن المناطق المتضررة جراء الزلزال في حلب واللاذقية وحماه وإدلب هي مناطق منكوبة
مجلس الوزراء السوري يقر إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين
رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس: إشراف المنظمات الانسانية والدولية على توزيع المساعدات سيكفل وصولها إلى مستحقيها
مراسل المنار: إنقاذ شاب ووالدته من تحت انقاض بناء الريحاوي بمدينة جبلة بعد مرور 5 أيام على انهيار المبنى
مراسل المنار في تركيا: انقاذ 8 اشخاص من تحت الركام واستمرار عمليات البحث وإزالة الانقاض وأعداد الضحايا مرشحة للارتفاع
عودة البعثة اللبنانية التي شاركت في عمليات البحث والانقاذ الجارية في المناطق التركية التي تعرضت للزلزال
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الإدارة الأميركية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانيّة بعقوبات قيصر
الشيخ قاسم: لن يغيّر سماح الولايات المتحدة الآن بتمرير المعونات صورتها المتوحّشة بحصار سوريا وشعبها
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ندين بشدة حصار الشعب السوري وندعو إلى رفعه ليتمكن من مداواة جراحه
الشيخ علي الخطيب: لا بديل عن المسارعة للتوافق وانتخاب رئيس للجمهورية سوى زيادة المأساة وإطالة الأزمة على الشعب اللبناني
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: عجز الحكومة اللبنانية عن دفع السندات السيادية هو السبب الرئيسي للأزمة
سلامة: شركة CTEX أخذت الترخيص تبعا للقوانين اللبنانية وبعد صدور قرار العقوبات الاميركية أوقفنا الشركة وصادرنا أموالها
رئيس مجلس ادارة شركة CTEX حسن مقلد: سنبدأ العمل بإجراءات قانونية ضد كل من افترى علينا داخل لبنان وخارجه
مقلد: الخزانة الأميركية اعطتنا حقا بانشاء شركة أميركية لا تزال موجودة واتهامي بأني مستشار للسيد نصر الله شرف لا أدعيه
مقلد: هناك 120 عائلة مهددة بفعل العقوبات على شركة CTEX والدولة اللبنانية صامتة خوفاً من الأميركيين
بيروت: إصابة شخصين بجراح جراء إشكال بين اصحاب مولدات كهربائية في محلة عائشة بكار تخلله إطلاق نار
إعلام العدو: 3 قتلى وعدد من الجرحى في عملية دهس بالقدس المحتلة
إيران: اعتقال المنفذين الرئيسيين للهجوم الفاشل على أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة اصفهان
موفد المنار الى حلب: مئات العائلات لم تجد مأوى حتى اليوم بالرغم من عمليات الاغاثة التي لم تلبِّ حجم الكارثة
منذ 2 ساعة
10 February، 2023
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